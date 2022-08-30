Форвард збірної України звернувся до керівництва СК Дніпро-1 з проханням, аби його відпустили вже цього трансферного вікна, стверджує Ігор Бурбас.

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За інформацією журналіста, таким чином Довбик хоче, аби клуб зміг виручити за нього максимальну компенсацію, адже через рік футболіст стане вільним агентом. Також Бурбас підтверджує, що клуб отримав дві офіційні пропозиції.

Конкуренцію Трабзонспору, про інтерес якого писали раніше, готовий скласти Штутгарт. "Шваби" продають в АПЛ лідера своїх атак Сашу Калайджіча. Саме австрійця може замінити Довбик у складі 5-разового чемпіона Німеччини.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Довбик провів 18 матчів на клубному рівні, забивши 14 голів та віддавши 5 асистів. У поточній кампанії 25-річний форвард провів у складі СК Дніпро-1 три поєдинки без результативних дій.