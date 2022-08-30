Форвард сборной Украины обратился к руководству СК Днепр-1 с просьбой, чтобы его отпустили уже в это трансферное окно, утверждает Игорь Бурбас.

Супряга был в списке целей 6 клубов из Европы – лучший вариант для форварда не устроил Динамо

По информации журналиста, таким образом Довбик хочет, чтобы клуб смог выручить за него максимальную компенсацию, ведь через год футболист станет свободным агентом. Также Бурбас подтверждает, что клуб получил два официальных предложения.

Конкуренцию Трабзонспору, об интересе которого писали ранее, готов составить Штутгарт. "Швабы" продают в АПЛ лидера своих атак Сашу Калайджича. Именно австрийца может заменить Довбик в составе 5-кратного чемпиона Германии.

Довбик нужен чемпиону Турции – СК Днепр-1 уже получил предложение, политический фактор тормозит трансфер

Напомним, в прошлом сезоне Довбик провел 18 матчей на клубном уровне, забив 14 голов и отдав 5 ассистов. В текущей кампании 25-летний форвард провел в составе СК Днепр-1 три поединка без результативных действий.