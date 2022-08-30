Лідер СК Дніпро-1 цього літа фігурував у величезній кількості трансферних чуток, але досі залишається в українському клубі. Змінити ситуацію налаштований Трабзонспор, стверджує Хасан Тунджел.

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За інформацією журналіста, чинні чемпіони Туреччини вже зробили офіційну пропозицію щодо трансферу Артема Довбика. Перепоною може стати нібито тиск української влади, яка не хоче, щоб футболісти виїжджали з країни. Щоправда, якщо клуби дійдуть згоди, то цей фактор не повинен стати визначальним.

Нагадаємо, у минулому сезоні Довбик провів 18 матчів на клубному рівні, забивши 14 голів та віддавши 5 асистів. У поточній кампанії 25-річний форвард провів у складі СК Дніпро-1 три поєдинки без результативних дій.

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