Довбик потрібен чемпіону Туреччини – СК Дніпро-1 вже отримав пропозицію, політичний фактор гальмує трансфер
Нападник збірної України Артем Довбик зберігає шанси опинитися в новій команді.
Лідер СК Дніпро-1 цього літа фігурував у величезній кількості трансферних чуток, але досі залишається в українському клубі. Змінити ситуацію налаштований Трабзонспор, стверджує Хасан Тунджел.
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За інформацією журналіста, чинні чемпіони Туреччини вже зробили офіційну пропозицію щодо трансферу Артема Довбика. Перепоною може стати нібито тиск української влади, яка не хоче, щоб футболісти виїжджали з країни. Щоправда, якщо клуби дійдуть згоди, то цей фактор не повинен стати визначальним.
Нагадаємо, у минулому сезоні Довбик провів 18 матчів на клубному рівні, забивши 14 голів та віддавши 5 асистів. У поточній кампанії 25-річний форвард провів у складі СК Дніпро-1 три поєдинки без результативних дій.
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