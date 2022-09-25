Форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик не втратив шанси перебратися в Серію А.

Туринський клуб намагався підписати 25-річного нападника влітку, але не зумів задовольнити фінансові запити СК Дніпро-1. Взимку "бики" знову спробують здійснити трансфер Довбика, стверджує Tuttosport.

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За інформацією джерела, головний тренер Торіно Іван Юріч бачить в українцеві потенціал закрити проблемну позицію в центрі нападу. Ні П'єтро Пеллегрі, ні Антоніо Санабрія не змогли компенсувати втрату Андреа Белотті. За 7 турів нинішнього сезону обидва нападники забили лише по одному голу.

Також Торіно сподівається, що в січні буде значно легше домовитися з СК Дніпро-1. Італійці розраховують на поступки, оскільки Довбик не планує продовжувати контракт, який закінчується у 2024 році.

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