Форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик не потерял шансы перебраться в Серию А.

Туринский клуб пытался подписать 25-летнего нападающего летом, но не сумел удовлетворить финансовые запросы СК Днепр-1. Зимой "быки" снова попытаются купить Довбика, утверждает Tuttosport.

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По информации источника, главный тренер Торино Иван Юрич видит в украинце потенциал закрыть проблемную позицию в центре нападения. Ни Пьетро Пеллегри, ни Антонио Санабрия не смогли компенсировать потерю Андреа Белотти. За 7 туров нынешнего сезона оба нападающих забили лишь по одному голу.

Также Торино надеется, что в январе будет значительно легче договориться с СК Днепр-1. Итальянцы рассчитывают на уступки, поскольку Довбик не планирует продлевать контракт, который заканчивается в 2024 году.

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