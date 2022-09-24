Це вже 10 зустріч в історії протистояння команд. Матч, як і онлайн-трансляція Вірменія – Україна на "Футбол 24", стартував у суботу, 24 вересня, о 16:00. "Синьо-жовті" досі ніколи не програвали "горянам", а самі перемагали 6 разів. Водночас у Вірменії нашим хлопцям регулярно було дуже важко: 2 нічиї та вистражданий камбек у попередніх трьох матчах. До того ж, українці до сьогодні ніколи не перемагали звітого суперника тричі поспіль. В усіх попередніх випадках після двох звитяг (а саме така серія є зараз) вірмени зводили наступну гру до нічиєї. Після поразки від Шотландії, яка відібрала перше місце, що дає право підвищитись у класі до елітного дивізіону Ліги націй, вже не залишилося права на помилку.

Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Петраков повністю оновив стартовий склад між двома вирішальними дуелями проти Шотландії. Зокрема, в основі дебютував Данило Ігнатенко. Хавбек Бордо досі лише на заміни виходив. Також головний тренер змінив схему, випустивши 3 центральних захисників та 2 опорників. На старті зустрічі активний фланг Циганкова і Тимчика. А ось перший удар на 5 хвилині виконала Вірменія. Кривцов у центрі поля подарував м'яч, чим скористався 30-річний Лукас Селараян. Півзахисник американського Коламбус Крю, який за збірну сьогодні грає в атаці, швидко втік від захисників, тому лише сейв Луніна врятував ситуацію.

Вірменія – Україна – відео голів і огляд матчу

Ще одна небезпечна атака господарів. Простеньке закидання зі своєї половини на хід. Качараба не встигає наздогнати свого гравця, проходить удар повз ворота, але там офсайд. Ігнатенко завалив на газон Барсегяна. Лунін не з першої спроби парирував не дуже сильний удар Бічахчяна зі штрафного, Миколенко підстрахував на добиванні. Поки в України жодного натяку на удари чи гострі передачі за стартові 17 хвилин, вірмени починають нахабніше великими силами вибиратися в атаку. Обидві команди, втім показують неспроможність у позиційних атаках.

Ну, хоч щось, принаймні для статистики. Забарний на 18-й закинув уперед, Яремчук миттєво віддав назад, у Циганкова не вийшов удар метрів з 16. Ігнатенко також накинув до штрафного. Усе той же Циганков з гострого кута не прошив Юрченка. А далі обидва наші вінгери розіграли швидку комбінацію. Циганков і Зубков уміло створили більшість на лівому фланзі. Віктор розрізав одним пасом, суперник не встиг вийти в офсайд, і гравець Шахтаря викотив на дальню стійку, а там захисник Динамо Тимчик забивав уже в порожні ворота.

І знову Олександр вчасно підключається в атаку. Знаходять партнери нашого правого захисника у високій позиції. Простріл з рикошетом виходить майже ударом. Голкіпер господарів своєвчасно зорієнтувався. Качараба свідомо скидав назад головою, Лунін не повірив у себе і не вийшов з воріт, досить нервово випустивши м'яч на кутовий. Добре, що судді зафіксували крихітний офсайд. Не дуже щільно грають українці у своїй третині поля. Дозволяють вірменам розігрувати, але до реальної загрози справа не доходить.

Кумедно виглядають спроби пресингу від команди Капарроса. Як тільки "синьо-жовті" відіграють кількох суперників через пас, той же Забарний може без будь-якого опору просуватися ледь не через пів поля. Але й наші хлопці поганенько використовують отриманий простір уже на чужій половині. Барсегян пройшов двох на правому фланзі й віддав у штрафний на Бачіхчяна. Кривцов заблокував уже другий удар. З вінгером братиславського Слована нічого не можуть вдіяти ні опорники, ні захисники. Барсегян заробив черговий стандарт. Селараян прошив розвалену стінку, але не влучив у площину воріт.

Ігнатенко вніс хаос чудернацьким дриблінгом і ударом у падінні. Юрченко такого не чекав, однак снаряд розминувся з дальнім нижнім кутом. Тимчик кілька разів цікаво підтримує атаку. Є швидкість, є кмітливість з прокиданням поміж ніг супернику, але чого нема, того нема – останній пас шкутильгає. Україна грала трохи тонше до забитого гола, але потім відійшла до своїх воріт і почала відчувати досить неприємні укуси Барсегяна. Відзначаємо спроби нарощувати перевагу попереду через дальні передачі Забарного. Саме із закидання Іллі на фланг Миколенка почалася гольова атака. Цим же методом намагається діяти й Ігнатенко, який виводив у воротарський Циганкова. Далі ж пішла танці від рахунку з намаганням звести оборону до мінімальних ризиків.

У перерві по заміні в кожної збірної. Піхальонок замінив Сидорчука, який на рівному місці схопив жовту картку, подарувавши перед тим м'яч супернику в стилі Кривцова. Забарний зіграв не зовсім чисто. Штрафний невлучним пострілом запоров Дашян. Барсегян ефектно ножицями пробив у ближній кут, де Лунін з другої спроби приборкав м'яч. Ті самі дійові особи і в наступному епізоді. Барсегян вибігав на Луніна після пасу за спини, почав крутитися навколо воротаря і захисників. Однак і удар вірменського вінгера заблокували, і положення поза грою судді із запізненням зафіксували. Досить злагоджено тріо центрбеків ловить суперника в офсайд.

Забарний починає атаку на чужій половині, Яремчук у дотик скидає на вільного Тимчика, який отримує час і місце для проходу з подальшою передачею. Нарешті йде різаний пас фулбека в центр, а не по прямій. А там Зубков без зайвих роздумів пробиває у дев'ятку. Піхальонок почав і продовжив атаку, Циганков у дотик обігрався з Яремчуком і пробив з нульового кута. Снаряд ледь не опустився у ворота. Капаррос зняв Барсегяна, проти якого українцям було найважче діяти в обороні. Циганков протягнув м'яч і крутив у дальній – красиво, але дещо неточно.

Знову даруємо момент невдалим пасом на чужій половині. Забарний обрізався, Селараян дарма повірив у свій дальній удар. Ярмоленко і Довбик замінили на 66 хвилині Циганкова з Яремчуком. Ці ходи Петракова спрацювали дуже швидко. Піхальонок вчергове правильно розігрує біля чужих воріт. Ярмоленко видає розкішний закидончик, Зубков до гола додає дубль результативних пасів, накидаючи ще правіше. Довбик уже вражав порожні ворота головою. Мудрик замінив Зубкова на 72 хвилині, відразу після другого асисту вінгера Шахтаря. Матвієнко замість Кривцова на 77-й.

Обом крайнім захисникам збірної України надають допомогу. Вірмени пробивають здалеку, Лунін оформлює 4 сейв. Знову добре працює перший пас Забарного. Ярмоленко і Довбик розігрують, проходить пас назад на зовсім вільного Ігнатенка, який з 3 дальньої спроби забив свій дебютний гол у першому матчі в основі збірної. Артем ще й дубль встиг оформити. Дніпрянин після кількох верхових дуелей опустив м'яч вниз, накрутив захисників і переграв голкіпера. Україна вперше в історії тричі поспіль обігрує Вірменію. Команда Петракова до вечірнього матчу Ірландії проти Шотландії повернулася на перше місце, випереджаючи останню на 1 бал. Усе в будь-якому разі вирішить дуель проти "тартанової армії" у вівторок, 27 вересня, о 21:45.