Матч, як і онлайн-трансляція Вірменія – Україна на "Футбол 24", стартував у суботу, 24 вересня, о 16:00. Після 4-х турів "синьо-жовті" набрали 7 очок і посідали друге місце в групі B1. Вірмени замикали квартет з трьома очками. У червні підопічні Олександра Петракова в Польщі розгромили Вірменію з рахунком 3:0.

Україна ще ніколи в історії не програвала цій збірній, а на тижні зазнала фіаско в Шотландії – 0:3 у перенесеному матчі першого туру Ліги націй. Після цього тренер кардинально змінив склад, випустивши 11 нових футболістів.

"Синьо-жовті" вийшли вперед в середині першого тайму. Миколенко не дозволив м'ячу вийти за межі поля і з лінії відпасував на Циганкова. Віктор увірвався у штрафний майданчик і віддав наліво на Зубкова. Олександр прострілив, кіпер Вірменії у падінні не дотягнувся і Тимчик замкнув вже у порожні ворота. Перший гол Олександра за національну збірну.

Відео гола Тимчика:

На 57-й хвилині Україна забила знову. Олександр Тимчик прострілив з правого флангу, Віктор Циганков пропустив на Зубкова, а той у дотик вразив ворота Вірменії.

Відео гола Зубкова: