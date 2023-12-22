Український форвард Жирони Артем Довбик зумів забити за каталонський клуб уже в третьому матчі поспіль. Щоправда, це не допомогло переграти на виїзді Бетіс (1:1). Жирона на зимову перерву йде з однаковою кількістю очок, що й мадридський Реал (у "вершкових" краща різниця забитих та пропущених голів та перемога в очному протистоянні).

Потроху набирає у Валенсії Роман Яремчук. Попри відсутність голів, наш нападник удостоївся компліментів від вболівальників "кажанів". Андрій Лунін продовжує додавати головного болю своєю якісною грою наставнику Реала Карло Анчелотті – італійський фахівець ніяк не наважиться оголосити українця № 1 у рамці воріт "вершкових". Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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