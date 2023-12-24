Артем Довбик стає ласим шматочком для все більшої кількості клубів. До охочих підписати нападника доєднались декілька представників АПЛ.

Український форвард Жирони Артем Довбик потрапив у сферу інтересів одразу трьох клубів АПЛ, повідомляє Fichajes.

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За інформацією джерела, 26-річного бомбардира хочуть бачити у своєму складі Вест Хем (швидкість і фізичні характеристики Довбика ідеально підходять Девіду Мойєсу), Фулхем (Артем має замінити мексиканця Рауля Хіменеса) та Астон Вілла (українець міг би чудово підійти під систему Унаї Емері).

Нагадаємо, Довбик проводить феєричний сезон у Ла Лізі – після 18-ти турів у доробку нашого земляка 11 голів і 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро. Його Жирона завершила 2023 рік на другому місці, набравши 45 очок (у лідера Прімери – Реала – стільки ж, але мадридці випереджають каталонців за додатковими показниками).

До слова, Астон Вілла після 18-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ третьою, Вест Хем – шостий, а Фулхем посідає 12-ту сходинку.

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