"Я дивлюся всі матчі СК Дніпро-1, якщо ми не граємо в однаковий час. Вболіваю за них, переживаю. Мене не здивувала їхня переможна серія після приходу нового тренера.

Інтер планує підписання Довбика наступного літа, – журналіст

В СК Дніпро-1 дуже гарний колектив, усі гравці дуже високого рівня. Тому я думаю, що перші тури вони десь звикали один до одного, до тренера, десь може стиль гри трішки помінявся. Але бачимо, що з кожним матчем команда додає, обіграла Динамо і Шахтар і зараз перебуває на 1-му місці. Тому я вірю, що в них усе буде добре.

Гуцуляк у неймовірній формі і такі голи забиває. Кожен тур якийсь гол, один красивіший за інший. Деякі гравці, такі як Гуцуляк і Піхальонок, беруть на себе лідерські якості. Бачимо, Сваток уже б'є по воротах. Команда трішки міняється.

Чи вважаю збігом те, що Жирона перша в Іспанії, а дніпряни перші в Україні? Так, десь залишив якусь свою ауру в СК Дніпро-1, і в Жироні я зараз теж такий фартовий джокер", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Артем перебрався у Жирону зі СК Дніпро-1 у серпні 2023 року і за цей час у 14-ти матчах за каталонців забив 7 голів і віддав 5 асистів.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті