"Я смотрю все матчи СК Днепр-1, если мы не играем в одинаковое время. Болею за них, переживаю. Меня не удивила их победная серия после прихода нового тренера.

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В СК Днепр-1 очень хороший коллектив, все игроки очень высокого уровня. Поэтому я думаю, что первые туры они где-то привыкали друг к другу, к тренеру, где-то может стиль игры немного поменялся. Но видим, что с каждым матчем команда прибавляет, обыграла Динамо и Шахтер и сейчас находится на 1-м месте. Поэтому я верю, что у них все будет хорошо.

Гуцуляк в невероятной форме и такие голы забивает. Каждый тур какой-то гол, один красивее другого. Некоторые игроки, такие как Гуцуляк и Пихалёнок, берут на себя лидерские качества. Видим, Сваток уже бьет по воротам. Команда немного меняется.

Считаю ли я совпадением то, что Жирона первая в Испании, а днепряне первые в Украине? Да, где-то оставил какую-то свою ауру в СК Днепр-1, и в Жироне я сейчас тоже такой фартовый джокер", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Артем перебрался в Жирону из СК Днепр-1 в августе 2023 года и за это время в 14-ти матчах за каталонцев забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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