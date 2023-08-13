Українські гравці Жирони, Артем Довбик та Віктор Циганков, отримали високі оцінки від двох статистичних порталів – WhoScored та Sofascore.

Попри те, що Довбик з'явився на заміну, Артем отримав найвищу оцінку серед гравців Жирони за версіями WhoScored (7,2) та Sofascore (7,3).

Довбик забив дебютний гол за Жирону у Ла Лізі – Циганков асистував форварду збірної України

Нападник встиг за зіграні 26 хвилин забити гол, завдавши 1 удар по воротах, провів 1 вдале обведення, зробив 11 дотиків до м’яча, віддав 2 точні передачі з 5 (40%), виграв 1 верхову боротьбу з 4 та провів 1 відбір м’яча. Не сильно відстав від партнера по збірній України Віктор Циганков, виступ якого оцінили в 6,9 та 7,1 відповідно.

Вінгер за 90 зіграних хвилин встиг зробити асист на Довбика, здійснити 32 дотики до м’яча, 13 точних передач з 16 (81%), виграв 2 верхові боротьби з 4, заробив 4 фоли та 1 раз виніс м’яч.

Найкращим же гравцем матчу став Такефуса Кубо з Реал Сосьєдада, виступ якого оцінили в 7,6 та 7,9 відповідно.

Довбик і Циганков творять історію – український гол врятував Жирону, Артем фантастично дебютував у Ла Лізі