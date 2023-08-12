Довбик вже в першому офіційному матчі відзначився голом за Жирону – не обійшлось без допомоги Циганкова.

Реал Сосьєдад повів у рахунку в першому таймі, але по перерві на поле вийшов Артем Довбик (на 64 хвилині). Вже на 72-ій українець зрівняв рахунок, чому посприяв Віктор Циганков.

Довбик фантастично дебютував за Жирону в Ла Лізі – гол з асисту Циганкова врятував від поразки Сосьєдаду

Екс-динамівець увійшов до штрафного з правого краю, намагаючись розхитати захисника. Циганков зумів знайти момент для навісу, а Довбик на дальній стійці головою переправив м'яч у ворота.

До слова, це перший офіційний матч для Артема у футболці Жирони.