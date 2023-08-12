Довбик забив дебютний гол за Жирону у Ла Лізі – Циганков асистував форварду збірної України
19:44 - Читати українською
Довбик вже в першому офіційному матчі відзначився голом за Жирону – не обійшлось без допомоги Циганкова.
завершено
Артем Довбик 72’
72’ Артем Довбик
Реал Сосьєдад повів у рахунку в першому таймі, але по перерві на поле вийшов Артем Довбик (на 64 хвилині). Вже на 72-ій українець зрівняв рахунок, чому посприяв Віктор Циганков.
Довбик фантастично дебютував за Жирону в Ла Лізі – гол з асисту Циганкова врятував від поразки Сосьєдаду
Екс-динамівець увійшов до штрафного з правого краю, намагаючись розхитати захисника. Циганков зумів знайти момент для навісу, а Довбик на дальній стійці головою переправив м'яч у ворота.
До слова, це перший офіційний матч для Артема у футболці Жирони.
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