Украинские игроки Жироны, Артем Довбик и Виктор Цыганков, получили высокие оценки от двух статистических порталов – WhoScored и Sofascore.

Несмотря на то, что Довбик появился на замену, Артем получил самую высокую оценку среди игроков Жироны по версиям WhoScored (7,2) и Sofascore (7,3).

Довбик забил дебютный гол за Жирону в Ла Лиге – Цыганков ассистировал форварду сборной Украины

Нападающий успел за сыгранные 26 минут забить гол, нанеся 1 удар по воротам, провел 1 удачную обводку, совершил 11 касаний мяча, отдал 2 точные передачи из 5 (40%), выиграл 1 верховую борьбу из 4 и провел 1 отбор мяча. Не сильно отстал от партнера по сборной Украины Виктор Цыганков, выступление которого оценили в 6,9 и 7,1 соответственно.

Вингер за 90 сыгранных минут успел сделать ассист на Довбика, совершить 32 касания мяча, 13 точных передач из 16 (81%), выиграл 2 верховые борьбы из 4, заработал 4 фола и 1 раз вынес мяч.

Лучшим же игроком матча стал Такефуса Кубо из Реал Сосьедада, выступление которого оценили в 7,6 и 7,9 соответственно.

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге