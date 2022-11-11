Перемогу прогнозовано здобув Артем Довбик, який у Ковалівці забив Колосу три голи та приніс СК Дніпро-1 чергову перемогу в чемпіонаті.

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До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський. Нападник збірної України і СК Дніпро-1 здобув впевнену перемогу в опитуванні, інформує офіційний сайт УПЛ.

Хет-трик у ворота Колоса став для 25-річного Довбика другим у сезоні 2022/23. Раніше Артем забив тричі в матчі проти Зорі. Загалом у його активі 9 голів в УПЛ, стільки ж у Віталія Буяльського з Динамо. Саме ці два гравці є найкращими бомбардирами чемпіонату України.

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