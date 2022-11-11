Победу прогнозированно одержал Артем Довбик, который в Ковалевке забил Колосу три гола и принес СК Днепр-1 очередную победу в чемпионате.

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В состав экспертного совета УПЛ вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский. Нападающий сборной Украины и СК Днепр-1 одержал уверенную победу в опросе, сообщает официальный сайт УПЛ.

Хет-трик в ворота Колоса стал для 25-летнего Довбика вторым в сезоне 2022/23. Ранее Артем забил трижды в матче против Зари. Всего в его активе 9 голов в УПЛ, столько же у Виталия Буяльского из Динамо. Именно эти два игрока являются лучшими бомбардирами чемпионата Украины.

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