– Артеме, третя гра за шість днів. Які зараз емоції?

– Це дуже важлива перемога для нас. Нам було десь тяжко, не було ключових гравців, але головне, що ми перемогли, тому усі щасливі.

– Ти забив три м’ячі на очах батьків. Що від цього відчуваєш?

– Так, вдалося забити три голи, але головне, що команда перемогла. Були важливі три очки і для мене, і для нашої команди. І мої рідні щасливі, і я щасливий. Не так часто доводиться грати на очах батьків. Підтримку я відчував, а коли забивав, то дивився на те, як вони радіють – це дуже приємно!

Бенефіс Довбика у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 1:3

– Тривалий час ти їх не бачив. Як підтримували зв’язок і що чекаєш від зустрічі?

– Так, ми не бачилися десять місяців. Списувалися, як і всі – у Вайбері, Телеграмі. Спілкувалися лише по відеов’язку.

– Важко все це було відчувати?

– Так, тяжко, але зараз зустрінемося і нарешті поговоримо.

– Попереду завершальний відрізок у чемпіонаті. Як команда на нього налаштовується?

– Налаштовуємося на кожен матч, як на фінал. Зараз для нас головне – це відновитися. Ми вже працюємо у такому графіку тривалий час, тому, я думаю, що проблем не буде, – запевнив Довбик у коментарі прес-службі СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 обіграв Колос, Довбик зробив хет-трик – команда Кучера зберегла впевнене лідерство в УПЛ