Нападник Жирони Артем Довбик розповів, як у клубі реагували на те, що він з Віктором Циганковим чимало займаються в залі і після тренувань.

"Як мене називають в команді? На мене зараз "машина" кажуть часто. Стуані називає мене "Пічічі" – постійно каже: "Хай, Пічічі!". Ну, це тільки Стуані так називає. А так, в принципі, просто "Артем", "машина", нічого такого. Думаю, вони бачать, як ми в залі займаємося з Вітьою – і говорять: "Крейзі". Буває, після гри ми можемо піти в зал – для іспанців це трішки якось дико. Вони дивляться на це й думають: "Та ні, ну куди?"

Трансфери Жирони взимку – в клубі Циганкова і Довбика зробили офіційну заяву

Бувало, що на наступний день після гри в нас є програма – ми виконуємо вправи на силу. Вони дивляться на нас і кажуть: "Вау, ви після гри таке навантаження даєте?" А ми з Вітьою вже звикли, тому відчуваємо себе дуже добре після цих вправ.

Знаю, що спочатку вони були трішки в шоку, бо Вітя перший був. А потім вони бачать, що це дає результат – і зрозуміли, що ми, мабуть, трішки з іншого тіста, ніж іспанці. Якщо трішки холодно – іспанець вже у рукавичках, у шапці весь стоїть. Ми якби трошки з іншого тіста", – поділився Довбик в інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Артем після переходу в Жирону зіграв у 16 матчах, в яких відзначився 8 голами та 6 асистами.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті