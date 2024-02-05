Форвард Жирони Артем Довбик пропустив матч проти Реал Сосьєдада через дискомфорт в коліні. Первинний огляд показав наявність рідини в коліні. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів, як лікують подібні ушкодження.

"Рідина в коліні – завжди реакція на травму. Вона буває двох типів – запальна (що, швидше за все, у Довбика) і кров'яна (наприклад, при розриві хрестів і серйозних травмах).

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В принципі, нічого суперскладного: травма стається – рідина утворюється і набирається у порожнині суглоба або суглобових сумках. Коліно тестують. Якщо травма нескладна і коліно функціональне, а єдине, що турбує це набрякова рідина, то її пунктують шприцом і гравець повертається до роботи через декілька днів.

Останній приклад – Джаррод Боуен з Вест Хема. Буквально місяць тому була така ситуація, реакція на нескладну травму, рідина в коліні. Її забрали і Боуен почав грати приблизно через 10 днів", – розповів Бабелюк у коментарі "ТаТоТаке".

Остаточний діагноз Довбика буде визначено найближчим часом, коли гравець пройде додаткові обстеження.

Нагадаємо, попереду у Жирони надпринципове протистояння з Реалом, яке відбудеться у суботу, 10 лютого, в Мадриді. Початок зустрічі о 19:30 за Києвом. Наразі "вершкові" лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи каталонців на 2 очки.

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