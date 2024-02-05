Форвард Жироны Артем Довбик пропустил матч против Реал Сосьедада из-за дискомфорта в колене. Первичный осмотр показал наличие жидкости в колене. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, как лечат подобные повреждения.

"Жидкость в колене – всегда реакция на травму. Она бывает двух типов – воспалительная (что, скорее всего, у Довбика) и кровяная (например, при разрыве крестов и серьезных травмах).

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В принципе, ничего суперсложного: травма происходит – жидкость образуется и набирается в полости сустава или суставных сумках. Колено тестируют. Если травма несложная и колено функциональное, а единственное, что беспокоит это отечная жидкость, то ее пунктируют шприцем и игрок возвращается к работе через несколько дней.

Последний пример – Джаррод Боуэн из Вест Хэма. Буквально месяц назад была такая ситуация, реакция на несложную травму, жидкость в колене. Ее забрали и Боуэн начал играть примерно через 10 дней", – рассказал Бабелюк в комментарии "ТаТоТаке".

Окончательный диагноз Довбика будет определен в ближайшее время, когда игрок пройдет дополнительные обследования.

Напомним, впереди у Жироны сверхпринципиальное противостояние с Реалом, которое состоится в субботу, 10 февраля, в Мадриде. Начало встречи в 19:30 по Киеву. Сейчас "сливочные" лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая каталонцев на 2 очка.

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