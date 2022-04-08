Нападник СК Дніпро-1 і збірної України Артем Довбик буде готуватися до матчу з шотландцями у складі команди Мірчі Луческу.

"Керівництво Динамо звернулось з проханням до керівництва СК Дніпро-1 взяти в оренду на період товариських матчів Артема Довбика.

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Нападник дніпрян травмувався перед війною і лікувався за кордоном. Там його застала війна і там він проходив реабілітацію. Не знаю, наскільки він зараз готовий, але знаю, що є домовленість залучити його до товариських матчів Динамо.

Мова не йде про перехід, мова не йде про оренду – просто зараз, на даному етапі, ситуація така, що футболісту національної збірної України необхідно набрати ігрову форму до матчу проти команди Шотландії. Це дуже важливий момент для всіх, тому така історія дуже реальна", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Динамо запланувало вже три благодійні поєдинки, виручені кошти з яких підуть на підтримку українців, які постраждали від війни з російським агресором. Суперниками киян стануть польська Легія, турецький Галатасарай та дортмундська Борусія.

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