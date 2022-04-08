Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик будет готовиться к матчу с шотландцами в составе команды Мирчи Луческу.

"Руководство Динамо обратилось с просьбой к руководству СК Днепр-1, чтобы взять в аренду на период товарищеских матчей Артема Довбика.

Динамо согласовало благотворительный матч с Боруссией Д – известны дата и место поединка

Нападающий днепрян травмировался перед войной и лечился за границей. Там его застала война, и там он проходил реабилитацию. Не знаю, насколько он сейчас готов, но знаю, что есть договоренность привлечь его к товарищеским матчам Динамо.

Речь не идет о переходе, речь не идет об аренде – просто сейчас, на данном этапе, ситуация такова, что футболисту национальной сборной Украины необходимо набрать игровую форму к матчу против команды Шотландии. Это очень важный момент для всех, поэтому такая история очень реальна", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Динамо запланировало уже три благотворительных поединка, вырученные средства от которых пойдут на поддержку украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором. Соперниками киевлян станут польская Легия, турецкий Галатасарай и дортмундская Боруссия.

Россия напала на Украину: важное решение по Динамо, возвращение Де Дзерби и предсказание от Пятова (LIVE)