Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як український дует намагається здобути для Жирони кваліфікацію в груповий раунд Ліги чемпіонів наступного сезону.

Не так давно Жирона була головним переслідувачем Реала. Однак за останні сім матчів вдалося набрати лише 7 очок з 21-го можливого. Тепер доводиться переживати за місце в топ-4, на яке також зазіхають Атлетіко та Атлетік із Більбао.

Довбик забив гол за Жирону вперше за 2 місяці, а згодом оформив дубль – відео влучних ударів

У Бетіса скромніші завдання – місце в єврокубках. Втім, підопічні Мануеля Пеллегріні також ідуть до цього не дуже успішно. Сьогодні вони могли сподіватися на історичний аспект. Жирона ніколи не перемагала "бетікос" в рамках Ла Ліги. За всю історію протистоянь було лише дві перемоги нинішньої команди двох гравців збірної України. Востаннє таке траплялося рівно 14 років тому. Тоді обидва клуби перебували в Сегунді.

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Атакувальний потенціал господарів зазнав неабиякого удару. Савіо пропускав звітний матч через перебір жовтих карток. Це одночасно один з найкращих асистентів і бомбардирів команди. Навіть повернення Віктора Циганкова не могло компенсувати таку втрату. На старті гри українець дуже старався, але більшість його спроб загострити завершувалися ударами по ногах від суперника.

Пів тайму футбол був максимально стерильним – нуль ударів, нуль моментів, навіть нуль кутових. Це багато що говорить про гру. Команди просто перекочували м'яч між штрафними майданчиками. Похитнув таку "суху" рівновагу Перес, чий удар із гострого кута був занадто далеким від успіху.

Відповідь Жирони, здавалося, також не була по-справжньому небезпечною. Артем Довбик бив головою після навісу від Коуто. Однак втрутився VAR. Асистенти запросили Хіля Мансано до монітора. На повторі вже чітко видно, що після удару українця м'яч влучив у високо підняту руку захисника. Пенальті. Наш земляк сам пішов бити з 11-ти метрів і впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Це перший гол Довбика за два місяці й 15-й у нинішньому сезоні.

Тут вже гра стала жвавішою. Команди обмінялися парочкою моментів. Коли до перерви залишалися якісь секунди, Бетіс забив. Це сталося завдяки жахливій помилці Давіда Лопеса. Замість передачі на когось із партнерів захисник виклав м'яч точнісінько на Вілліана Жозе. До воріт було понад 30 метрів, але голкіпер вже вийшов задалеко, а нападник гостей без проблем влучив у ціль.

На старті другої половини український дует розрізав оборону. Циганков класно відірвався від опікуна й вирізав передачу на дальній кут. Там Довбик не зміг переграти голкіпера, але від розчарування врятував офсайд, у якому перебував Артем. Бетісу варто було б зробити висновки. А так через десять хвилин Циганков знову виконав ключову передачу. Цього разу він віддав на Коуто, який вже асистував Довбику. Цього разу форвард і в правильному положенні перебував, і легко переправив м'яч у сітку. 16-й гол українця в сезоні, він наздогнав найкращих бомбардирів Ла Ліги – Беллінгема і Будіміра.

Якщо наші земляки робили гру попереду, то в захисті Жирона сьогодні привозила. Ще й у Бетіса знайшовся свій герой. Навіс із флангу став сюрпризом для господарів. Давід Лопес демонстрував якусь акробатику, а не спробу перервати подачу. У підсумку, Вілліан Жозе отримав м'яч посеред штрафного майданчика, спокійно прицілився й оформив дубль, вдруге зрівнявши рахунок.

Не дивно, що наставник Жирони невдовзі зняв із гри Лопеса. Однак разом із ним також пішли Порту і Циганков. А це вже неабияк вплину на спроби команди побудувати щось в атаці, де вже було два центрфорварди – до Довбика приєднався Стуані. Зрештою, тактика "двох веж" спрацювала. Після закидання у штрафний Довбик приборкав м'яч, а Стуані переправив його у сітку. Артем не отримав асист, бо уругваєць не зміг забити із першої спроби – лише після добивання.

Таким чином Жирона вперше обіграла Бетіс рамках Ла Ліги. Команда українців закріпилася на третьому місці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, маючи вже 65 очок. "Бетікос" зазнали четвертої поразки поспіль та наразі розташувалися на сьомій сходинці.