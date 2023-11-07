Український форвард Жирони Артем Довбик отримав визнання в Іспанії за підсумками матчу 12-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Минулого вікенду Жирона знову повернула собі першу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, обійшовши мадридський Реал, завдяки звитязі над Осасуною (4:2).

Результативна феєрія Довбика та Циганкова у відеоогляді матчу Осасуна – Жирона – 2:4

Визначну роль в матчі зіграв український форвард Артем Довбик, який забив гол і оформив два асисти. Статистичний портал Sofascore і Marca опублікували команду тижня в Ла Лізі, куди потрапив і Довбик – оцінка 9.0.

Варто зазначити, що окрім українця, в команді тижня присутні: Іско, Тер Штеген, Араухо, Карвахаль та інші.

Нагадаємо, наступний матч Жирона зіграє вже в суботу, 11 листопада. Суперником команди Довбика і Циганкова стане Райо Вальєкано.

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