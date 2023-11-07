Украинский форвард Жироны Артем Довбик получил признание в Испании по итогам матча 12-го тура Ла Лиги против Осасуны.

В прошлый уикенд Жирона вновь вернула себе первую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, обойдя мадридский Реал, благодаря победе над Осасуной (4:2).

Результативная феерия Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча Осасуна – Жирона – 2:4

Выдающуюся роль в матче сыграл украинский форвард Артем Довбик, забивший гол и оформивший два ассиста. Статистический портал Sofascore и Marca опубликовали команду недели в Ла Лиге, куда попал и Довбик – оценка 9.0.

Следует отметить, что кроме украинца, в команде недели присутствуют: Иско, Тер Штеген, Араухо, Карвахаль и другие.

Напомним, следующий матч Жирона сыграет уже в субботу, 11 ноября. Соперником команды Довбика и Цыганкова станет Райо Вальекано.

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