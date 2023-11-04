Жирона могла повести в рахунку на 8 хвилині, але Янхель Еррера головою пробив вище воріт. А вже на 16-й Довбик відзначився асистом, знайшовши на дальній стійці Мартіна. Осасуна відповіла голом Будіміра, який встиг першим на добивання.

Довбик організував гол Жирони, забив сам, асистував Циганкову в матчі з Осасуною – відео фантастичних дій українців

По перерві хорватський нападник оформив дубль – цього разу він головою переправив м'яч у дальній нижній кут. Але Жирона відповіла голом Довбика – українець на дальній стійці замкнув навіс Гутьєрреса. Через 9 хвилин Артем асистував Циганкову – м'яч досить курйозно відскочив до Віктора, який розстріляв воротаря. А крапку в грі поставив Алейш Гарсія з пасу Порту.

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