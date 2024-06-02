"Цього тижня деякі ЗМІ говорили про пропозиції, клуби, інтерес... Я нічого про це не знаю і мені це не цікаво. Навіть якщо є пропозиції, я про це не знаю... Я залишаюся. Я щасливий тут. Як я можу піти з Реала?!" – наводить слова Родріго Фабріціо Романо.

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Зауважимо, що Реал незабаром оголосить про трансфер Кіліана Мбаппе, а Родріго міг стати жертвою переходу суперзірки. На бразильця вже поклав око Манчестер Сіті, а Родріго в нещодавньому інтерв'ю назвав "містян" найкращою командою світу.

Нагадаємо, Родріго прийшов у Реал п'ять років тому. В останніх сезонах бразилець перетворився на ключового гравця атаки. У минулому сезоні Родріго зіграв загалом у 51 матчі, в яких відзначився 17 голами та 9 асистами.

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