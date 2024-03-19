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За підрахунками Diario Sport, які основані на статистичних показниках Who Scored, Артему Довбику на один гол потрібно 34,9 дотику до м'яча за гру. За цим показником українець входить у трійку найкращих гравців. Випереджають Артема лише Ерлінг Холанд з Манчестер Сіті, якому потрібно 28 дотиків на гол, та Харрі Кейн з Баварії (28,9 дотику на гол). Замикають топ-5 Віктор Осімхен (36,6) і Серху Гірассі (36,7).

Нагадаємо, Артем Довбик зіграв за Жирону у 30 матчах у всіх турнірах. В активі українця 14 голів та шість результативних передач.

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