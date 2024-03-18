Сергій Ребров нарешті може оцінити усіх гравців збірної України, яких викликав на березневий цикл.

Сьогодні упродовж дня до табору "синьо-жовтих" доїжджали останні легіонери, інформує прес-служба УАФ.

Україна зустрінеться з топ-збірною у потенційній підготовці до Євро-2024

Шестеро футболістів окремо виконували комплекс відновлювальних вправ, оскільки нещодавно грали повноцінні матчі. Це Руслан Маліновський, Артем Довбик, Богдан Михайліченко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук та Роман Яремчук. Індивідуально працює Віктор Циганков, борючись з наслідками травми коліна. За словами головного лікаря збірної України Романа Жолобайлюка, у відновленні є позитивна динаміка.

Решта команди на вечірньому тренуванні виконувала тренерські завдання, працюючи в межах ігрових серій над володінням та контролем м’яча, традиційно збірники відпрацьовували пасинг. Тріо голкіперів сьогодні займалося в повному складі під керівництвом тренера воротарів Рустама Худжамова. На теоретичних заняттях уже почали розбирати тактичну побудову збірної Боснії.

Підопічні Реброва провели 5 днів у Марбельї, а завтра повинні вилетіти до столиці Боснії і Герцеговини – Сараєва. Півфінал відбору Євро-2024 відбудеться у четвер, 21 березня, початок о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024