"За останні півтора роки було багато варіантів, пропозицій, дзвінків. Ніхто не може сказати, що я, мій клуб чи представники втратили від них голову. Я завжди грав за СК Дніпро-1 із повною самовіддачею. Інакше не вмію.

Довбик потрібен чемпіону Туреччини – СК Дніпро-1 вже отримав пропозицію, політичний фактор гальмує трансфер

Які пропозиції досі актуальні? Це щонайменше чотири клуби з італійської Серії А, німецької Бундесліги та турецької Суперліги. Інтерес від Ноттінгем Форест? Справді, мій агент вів із ними переговори. Була ще офіційна пропозиція з клубу Чемпіоншипу – Бернлі.

До якої команди схиляюсь? Скажу відверто. Як професіонал я найбільше хочу грати в одній із європейських топ-ліг. Готовий боротися і доводити свій рівень.

Я дійсно звернувся до керівництва СК Дніпро-1 з проханням про негайний трансфер. Я хочу віддячити клубу, який багато зробив для мене, в якому я отримав виклик до національної збірної, щоб СК Дніпро-1 зараз заробив на моєму трансфері. Шанс зробити це є саме влітку, тому що взимку відбувається значно менше трансферів, і можливостей також буде менше.

Я став найкращим бомбардиром у новітній історії Дніпра, найкращим гравцем УПЛ минулого року, але зараз я хочу реалізувати свою мрію та спробувати свої сили у європейському топ-чемпіонаті. Сподіваюсь, що керівництво та вболівальники Дніпра мене зрозуміють, адже кар'єра футболіста швидкоплинна, мені зараз 25 років і мені потрібний новий виклик.

Гадаю, СК Дніпро-1 і зараз може обирати гідну пропозицію. Радий, якщо вона задовольнить клуб і винагородить за все добре, що дніпряни для мене зробили. Далі все залежить від СК Дніпро-1", – сказав Довбик у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за "спортклубівців" 3 матчі, результативними діями не відзначався.

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