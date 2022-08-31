Довбик підтвердив бажання піти зі СК Дніпро-1 – форвард офіційно попросив про трансфер і розкрив усі варіанти
Форвард збірної України Артем Довбик розставив усі крапки над "і" щодо свого можливого переходу.
"За останні півтора роки було багато варіантів, пропозицій, дзвінків. Ніхто не може сказати, що я, мій клуб чи представники втратили від них голову. Я завжди грав за СК Дніпро-1 із повною самовіддачею. Інакше не вмію.
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Які пропозиції досі актуальні? Це щонайменше чотири клуби з італійської Серії А, німецької Бундесліги та турецької Суперліги. Інтерес від Ноттінгем Форест? Справді, мій агент вів із ними переговори. Була ще офіційна пропозиція з клубу Чемпіоншипу – Бернлі.
До якої команди схиляюсь? Скажу відверто. Як професіонал я найбільше хочу грати в одній із європейських топ-ліг. Готовий боротися і доводити свій рівень.
Я дійсно звернувся до керівництва СК Дніпро-1 з проханням про негайний трансфер. Я хочу віддячити клубу, який багато зробив для мене, в якому я отримав виклик до національної збірної, щоб СК Дніпро-1 зараз заробив на моєму трансфері. Шанс зробити це є саме влітку, тому що взимку відбувається значно менше трансферів, і можливостей також буде менше.
Я став найкращим бомбардиром у новітній історії Дніпра, найкращим гравцем УПЛ минулого року, але зараз я хочу реалізувати свою мрію та спробувати свої сили у європейському топ-чемпіонаті. Сподіваюсь, що керівництво та вболівальники Дніпра мене зрозуміють, адже кар'єра футболіста швидкоплинна, мені зараз 25 років і мені потрібний новий виклик.
Гадаю, СК Дніпро-1 і зараз може обирати гідну пропозицію. Радий, якщо вона задовольнить клуб і винагородить за все добре, що дніпряни для мене зробили. Далі все залежить від СК Дніпро-1", – сказав Довбик у коментарі FanDay.
Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за "спортклубівців" 3 матчі, результативними діями не відзначався.
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