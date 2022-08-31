Довбик подтвердил желание уйти из СК Днепр-1 – форвард официально попросил о трансфере и раскрыл все варианты
Форвард сборной Украины Артем Довбик расставил все точки над "i" относительно своего возможного перехода.
"За последние полтора года было много вариантов, предложений, звонков. Никто не может сказать, что я, мой клуб или представители потеряли от них голову. Я всегда играл за Днепр-1 с полной самоотверженностью. Иначе не умею.
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Какие предложения до сих пор актуальны? Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги. Интерес от Ноттингем Форест? Действительно, мой агент вел с ними переговоры. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа – Бернли.
К какой команде склоняюсь? Скажу откровенно. Как профессионал я больше всего хочу играть в одной из европейских топ-лиг. Готов бороться и доказывать свой уровень.
Я действительно обратился к руководству СК Днепр-1 с просьбой о немедленном трансфере. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы СК Днепр-1 сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.
Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории СК Днепр-1, лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики днепрян меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.
Полагаю, СК Днепр-1 и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если оно удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что днепряне для меня сделали. Дальше все зависит от СК Днепр-1", – сказал Довбик в комментарии FanDay.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за "спортклубовцев" 3 матча, результативными действиями не отмечался.
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