"За последние полтора года было много вариантов, предложений, звонков. Никто не может сказать, что я, мой клуб или представители потеряли от них голову. Я всегда играл за Днепр-1 с полной самоотверженностью. Иначе не умею.

Довбик нужен чемпиону Турции – СК Днепр-1 уже получил предложение, политический фактор тормозит трансфер

Какие предложения до сих пор актуальны? Это, по меньшей мере, четыре клуба из итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и турецкой Суперлиги. Интерес от Ноттингем Форест? Действительно, мой агент вел с ними переговоры. Было еще официальное предложение из клуба Чемпионшипа – Бернли.

К какой команде склоняюсь? Скажу откровенно. Как профессионал я больше всего хочу играть в одной из европейских топ-лиг. Готов бороться и доказывать свой уровень.

Я действительно обратился к руководству СК Днепр-1 с просьбой о немедленном трансфере. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы СК Днепр-1 сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.

Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории СК Днепр-1, лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. Надеюсь, что руководство и болельщики днепрян меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.

Полагаю, СК Днепр-1 и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если оно удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что днепряне для меня сделали. Дальше все зависит от СК Днепр-1", – сказал Довбик в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за "спортклубовцев" 3 матча, результативными действиями не отмечался.

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