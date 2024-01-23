Нападающий Жироны Артем Довбик надеется обойтись без травм в важный период сезона.

Украинец оформил хет-трик в матче против Севильи, уничтожив оборону андалусцев за 6 минут. Опытный Серхио Рамос решил отомстить и шипами грубо влетел в ногу Довбика.

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После игры на колене бомбардира Жироны был заметен лед, но Артем успокоил фанатов. "Завтра проверим. Кажется, что все хорошо", – сказал Довбик в комментарии LegionersUA.

Напомним, уже 24 января Жирона встретится с Мальоркой в четвертьфинале Кубка Испании. Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

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