Нападник Жирони Артем Довбик потужно повернувся на гольовий шлях після 3 матчів "посухи".

Український бомбардир влаштував концерт у першому таймі матчу 21-го туру Ла Ліги проти Севільї. Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин – з 13-ї по 19-ту.

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Перший гол – Артем знищив Баде на другому поверсі і замкнув подачу Савіо.

Другий – Довбик ударом в дотик завершує триходівку за участю Савіо та Порту.

Третій – українець розхитує самого Серіхо Рамоса і потужно б'є низом у ближній кут. Нападник Жирони з 14 голами наздогнав Джуда Беллінгема на вершині бомбардирських перегонів Ла Ліги. Це п'ятий хет-трик Довбика у кар'єрі після чотирьох за СК Дніпро-1.