Жирона і Реал Сосьєдад грають 3 лютого в 23-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Реал Сосьєдад стартував о 22:00 за київським часом. Підопічні Мічела посідають друге місце турнірної таблиці Ла Ліги – 55 очок. Баски посідають 6-ту позицію, маючи 36 балів.

Довбика намагалися переманити з Жирони – каталонці відбилися і виконали найважливіше завдання

Віктор Циганков потрапив до стартового складу. Артем Довбик несподівано опинився поза заявкою через проблеми зі здоров'ям. До слова, саме у ворота Сосьєдада Довбик забив свій дебютний гол за Жирону. Матч першого туру завершився внічию 1:1, а форвард збірної України після асисту Віктора Циганкова відзначився першим голом в Іспанії. Сьогодні, на жаль, повторити той успіх не вийде.

Sport.es повідомляє, що Довбик відчув дискомфорт у коліні. Саме тому найкращий бомбардир Жирони змушений дивитися гру з трибун.

Де дивитися матч Жирона – Реал Сосьєдад? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Жирона:

Реал Сосьєдад: