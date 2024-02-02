Команда Мічела – справжня сенсація чемпіонату Іспанії. Вдалі виступи Жирони привернули увагу багатьох клубів, які б з задоволенням посилилися гравцями каталонців.

Довбик став претендентом на чергову нагороду в Іспанії

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель визнав, що в зимове трансферне вікно керівництво "червоно-білих" отримало багато пропозицій щодо своїх футболістів, включаючи й українця Артема Довбика. Головним завданням Жирони було збереження своїх цінних кадрів, і клуб з цим впорався.

Нагадаємо, Довбик приєднався до каталонців влітку 2023 року. За пів сезону Артем став ключовою фігурою команди. В активі українського нападника 14 голів та сім асистів у 24 матчах за Жирону.

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