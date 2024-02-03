Жирона и Реал Сосьедад играют 3 февраля в 23-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Реал Сосьедад стартовал в 22:00 по киевскому времени. Подопечные Мичела занимают второе место турнирной таблицы Ла Лиги – 55 очков. Баски занимают 6-ю позицию, имея 36 баллов.

Довбика пытались переманить из Жироны – каталонцы отбились и выполнили важнейшую задачу

Виктор Цыганков попал в стартовый состав. Артем Довбик неожиданно оказался вне заявки из-за проблем со здоровьем. К слову, именно в ворота Сосьедада Довбик забил свой дебютный гол за Жирону. Матч первого тура завершился вничью 1:1, а форвард сборной Украины после ассиста Виктора Цыганкова отметился первым голом в Испании. Сегодня, к сожалению, повторить тот успех не получится.

Sport.es сообщает, что Довбик почувствовал дискомфорт в колене. Именно поэтому лучший бомбардир Жироны вынужден смотреть игру с трибун.

Где смотреть матч Жирона – Реал Сосьедад? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Жирона:

Реал Сосьедад: