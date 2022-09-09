Артем Довбик налаштований покинути СК Дніпро-1. В літнє трансферне вікно цього зробити не вдалося, хоча 25-річний гравець мав кілька варіантів. Попри невдачу, плани українського нападника не змінилися.

Довбик підтвердив бажання піти зі СК Дніпро-1 – форвард офіційно попросив про трансфер і розкрив усі варіанти

Форвард вже мав особисту розмову з керівництвом СК Дніпро-1. Якщо його не продадуть до завершення контракту (через півтора року), то він залишить команду вільним агентом. Але пріоритетним варіантом для Артема є трансфер, щоб клуб все ж заробив гроші на його продажу. Про це повідомляє Чистий ПІДКАсТ.

У сезоні 2022/23 Довбик зіграв за СК Дніпро-1 п'ять поєдинків, результативними діями не відзначався. У минулому сезоні нападник став найкращим бомбардиром УПЛ – 17 поєдинків, 14 голів, 5 асистів.

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