Артем Довбик настроен покинуть СК Днепр-1. В летнее трансферное окно этого сделать не удалось, хотя у 25-летнего игрока было несколько вариантов. Несмотря на неудачу, планы украинского нападающего не изменились.

Довбик подтвердил желание уйти из СК Днепр-1 – форвард официально попросил о трансфере и раскрыл все варианты

У форварда уже был личный разговор с руководством СК Днепр-1. Если его не продадут до завершения контракта (через полтора года), он покинет команду свободным агентом. Но приоритетным вариантом для Артема является трансфер, чтобы клуб все же заработал деньги на его продаже. Об этом сообщает Чистий ПІДКАсТ.

В сезоне 2022/23 Довбик сыграл за СК Днепр-1 пять поединков, результативными действиями не отличался. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ – 17 поединков, 14 голов, 5 ассистов.

Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета