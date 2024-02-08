Довбик не дает ни единого шанса одноклубникам – украинец собрал хет-трик наград Жироны
Артем Довбик продолжает выделяться даже в фантастическом походе Жироны.
Болельщики каталонского клуба выбрали украинского нападающего лучшим игроком января. Довбик забирает эту награду в третий раз подряд!
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Артем в январе провел 6 матчей, оформив 3 гола и 2 ассиста. Больше всего выделяется хет-трик украинца в ворота Севильи за 6 минут. Легионер Жироны претендовал и на звание лучшего игрока января всей Ла Лиги, однако победу одержал другой футболист.
Напомним, следующий матч каталонцы проведут 10 февраля на поле Реала. Жирона отстает на 2 очка и имеет шанс стать лидером Ла Лиги, поэтому очень нуждается в помощи Довбика.
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