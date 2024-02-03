Нагороду забрав 27-річний півзахисник Кіріан Родрігес з Лас-Пальмаса, інформує прес-служба чемпіонату.

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Капітан острів'ян мав лише один результативний виступ – дубль проти Вільяреала у 20-му турі. Лас-Пальмас у січні виграв два матчі, а два програв. Щоправда, це були гідні поразки від Барселони та Реала.

Окремої уваги варта життєва історія Кіріана. Влітку 2022-го йому поставили страшний діагноз – лімфома Ходжкіна. Втім, хавбек зміг побороти хворобу, допомогти рідному Лас-Пальмасу піднятися в еліту і сяяти в нинішньому сезоні.

Нагадаємо, у грудні найкращим гравцем Ла Ліги визнали Артема Довбика. Бомбардир Жирони і цього разу був у списку фіналістів, проте поступився Кіріану. Довбик у січні міг похизуватися хет-триком проти Севільї та асистом проти Атлетіко.

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