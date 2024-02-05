"Футбол 24" проаналізував виступи українців у матчах 23-го туру Ла Ліги. Зокрема, Андрій Лунін, попри хороший виступ, не зміг втримати ворота на замку, а Роман Яремчук забив другий гол у чемпіонаті.

Андрій Лунін на останніх хвилинах все ж пропустив від Атлетіко. Легендарний Ікер Касільяс розкритикував українця за боязку гру на виходах, хоча воротар заробив і чимало компліментів за свою гру проти "матрацників".

Жирона Довбика та Циганкова розійшлась без голів у матчі з Реалом Сосьєдад. Артем пропускав гру через ушкодження, а Віктор отримав низькі оцінки за досить "сіру" гру. VAR помилково скасував чистий гол Янхеля Еррери, відібравши в Жирони чисту перемогу.

А Яремчук забив свій другий гол у Ла Лізі у складі Валенсії. Українець, за інформацією іспанських ЗМІ, все краще інтегрується в команду та поступово завойовує симпатії фанатів, що може допомогти Роману залишитись у складі "кажанів". Цікаво, що за кілька днів до матчу проти Альмерії валенсійський ЗМІ знищував Яремчука, називаючи його "ще однією помилкою Валенсії", а його час на Местальї назвали "жалюгідним". Дивіться детальніше на YouTube-каналі "Футбол 24".

Атлетіко врятував нічию з Реалом – "вершкові" не змогли відірватись від Жирони, Лунін з топовою грою закріпився у старті