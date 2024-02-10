Довбик, Мудрик, Забарний: Мінмолодьспорту оновило перелік спортсменів, які прострочили терміни перебування за кордоном
Міністерство молоді та спорту України оприлюднило інформацію щодо спортсменів, тренерів та спортивного персоналу, які перетнули державний кордон за час дії воєнного стану.
У період з 2022-го по 2024 роки Мінмолодьспорту скерувало до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Український футболіст перейшов на бік окупантів – вихованець Металіста гратиме у чемпіонаті Криму
Зазначається, що прострочили дозволені терміни перебування за кордоном, порушуючи вимоги законодавства, 317 осіб. До цього переліку входить низка відомих українських футболістів: Артем Довбик (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Ілля Забарний (Борнмут), Анатолій Трубін (Бенфіка), Сергій Булеца (Заглембе), Артем Дудік (екс-Металіст 1925) та Артем Громов, які нині перебувають у статусі вільного агента.
"Форвард Динамо не захотів говорити про Україну": тренер Слована штовхнув журналіста після питання про матч з росіянами