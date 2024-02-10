Міністерство молоді та спорту України оприлюднило інформацію щодо спортсменів, тренерів та спортивного персоналу, які перетнули державний кордон за час дії воєнного стану.

У період з 2022-го по 2024 роки Мінмолодьспорту скерувало до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що прострочили дозволені терміни перебування за кордоном, порушуючи вимоги законодавства, 317 осіб. До цього переліку входить низка відомих українських футболістів: Артем Довбик (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Ілля Забарний (Борнмут), Анатолій Трубін (Бенфіка), Сергій Булеца (Заглембе), Артем Дудік (екс-Металіст 1925) та Артем Громов, які нині перебувають у статусі вільного агента.

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