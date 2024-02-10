Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало информацию о спортсменах, тренерах и спортивном персонале, которые пересекли государственную границу за время действия военного положения.

В период с 2022-го по 2024 годы Минмолодежьспорта направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях, сообщает Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом, нарушая требования законодательства, 317 человек. В этот перечень входит ряд известных украинских футболистов: Артем Довбик (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Илья Забарный (Борнмут), Анатолий Трубин (Бенфика), Сергей Булеца (Заглембе), Артем Дудик (экс-Металист 1925) и Артем Громов, которые сейчас находятся в статусе свободного агента.

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