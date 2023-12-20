Український форвард Жирони Артем Довбик продовжує зачаровувати футбольну Європу. Журналісти та експерти захоплюються бомбардирськими якостями нашого земляка, особливо у порівнянні з тою ціною, яку заплатив каталонський клуб за нападника.

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За інформацією Relevo, у Жироні покладають величезні надії на свого голеадора. "Він подолає позначку у 24 забиті голи", – впевнені у тренерському штабі Мічела Санчеса. Більше того, там припускають, що Артем побореться за титул найкращого бомбардира Ла Ліги (трофей Пічічі).

До слова, після 17-ти турів у доробку Довбика 10 голів і 5 результативних передач.

Нагадаємо, трофей Пічічі – нагорода, що присуджується іспанською газетою Marca найкращому бомбардиру сезону. Нагорода названа на честь екс-форварда Атлетіка Рафаеля Морено Арансаді (на прізвисько "Пічічі"). Найбільшу кількість таких нагород здобув аргентинський нападник Ліонель Мессі під час виступів за Барселону – 8 разів, у тому числі 5 поспіль (2017-2021 рр.).

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