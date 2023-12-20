У Жироні спрогнозували кількість голів, які заб'є Довбик – українцю віщують боротьбу за культовий трофей
Каталонський клуб переконаний, що Артем Довбику до снаги стати найкращим бомбардиром Ла Ліги.
Український форвард Жирони Артем Довбик продовжує зачаровувати футбольну Європу. Журналісти та експерти захоплюються бомбардирськими якостями нашого земляка, особливо у порівнянні з тою ціною, яку заплатив каталонський клуб за нападника.
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За інформацією Relevo, у Жироні покладають величезні надії на свого голеадора. "Він подолає позначку у 24 забиті голи", – впевнені у тренерському штабі Мічела Санчеса. Більше того, там припускають, що Артем побореться за титул найкращого бомбардира Ла Ліги (трофей Пічічі).
До слова, після 17-ти турів у доробку Довбика 10 голів і 5 результативних передач.
Нагадаємо, трофей Пічічі – нагорода, що присуджується іспанською газетою Marca найкращому бомбардиру сезону. Нагорода названа на честь екс-форварда Атлетіка Рафаеля Морено Арансаді (на прізвисько "Пічічі"). Найбільшу кількість таких нагород здобув аргентинський нападник Ліонель Мессі під час виступів за Барселону – 8 разів, у тому числі 5 поспіль (2017-2021 рр.).
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