СК Дніпро-1 завдяки перемозі над Маріуполем (2:1) вперше у своїй історії очолив УПЛ, хоч і тимчасово. Форвард Артем Довбик та наставник Ігор Йовічевіч не оминули знакову подію.

Тренер дніпрян знайшов у цьому чимало позитиву. "Тимчасова ситуація у таблиці дуже гарна, але це є просто мотиваційним аспектом, щоб не розслаблятися і пахати далі", – коротко резюмував Йовічевіч на післяматчевій прес-конференції.

Чергова феєрія Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Маріуполь – 2:1

А от нападник СК Дніпро-1 не заперечував очевидного. "Ми не дивимося у турнірну таблицю, хоча лідерство, безумовно, приємне. Проте, попереду ще багато матчів, тому будемо налаштовуватися на наступні ігри", – цитує Довбика офіційний сайт дніпрян.

До слова, у наступному турі "спортклубівці" зустрінуться із Десною, матч запланований на 14 серпня.

СК Дніпро-1 із шоу Довбика переграв Маріуполь та очолив турнірну таблицю УПЛ