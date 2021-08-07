СК Дніпро-1 здобув перемогу над Маріуполем у 3-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

До перерви команда Йовічевіча впевнено перегравала "азовців" з рахунком 2:0 – голами відзначались Довбик та Назаренко. Останній забив ще й з пасу Артема, в активі якого вже три голи та асист у трьох турах УПЛ.

СК Дніпро-1 із шоу Довбика переграв Маріуполь та очолив турнірну таблицю УПЛ

По перерві Маріуполь зумів відквитати один м'яч. Це Мампассі після подачі зі штрафного скинув на В'юнника, а Богдан в один дотик розстріляв Паста. Щоправда, на більше команда Маркевича не спромоглась – поразка 1:2.

СК Дніпро-1 вперше у своїй історії очолив турнірну таблицю УПЛ, хоч і тимчасово. В активі "спортклубівців" сім очок після трьох турів, Маріуполь залишився з одним заліковим балом.