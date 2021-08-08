СК Днепр-1 благодаря победе над Мариуполем (2:1) впервые в своей истории возглавил УПЛ, хотя и временно. Форвард Артем Довбик и наставник Игор Йовичевич не обошли стороной знаковое событие.

Тренер днепрян нашел в этом немало позитива. "Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационный аспект, чтобы не расслабляться и пахать дальше", – коротко резюмировал Йовичевич на послематчевой пресс-конференции.

Очередная феерия Довбика в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 2:1

Нападающий СК Днепр-1 не отрицал очевидного. "Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерство, безусловно, приятное. Однако, впереди еще много матчей, поэтому будем настраиваться на следующие игры", – цитирует Довбика официальный сайт днепрян.

К слову, в следующем туре "спортклубовцы" встретятся с Десной, матч запланирован на 14 августа.

СК Днепр-1 с шоу Довбика переиграл Мариуполь и возглавил турнирную таблицу УПЛ