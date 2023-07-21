"Пропозиція Торіно принизлива. Володимир Бражко – один із наших найталановитіших півзахисників. І він принесе у майбутньому користь Динамо.

Динамо відхилило солідну пропозицію від клубу Серії А щодо кандидата в збірну України

Всі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди! Треба продавати так, як ми це зробили із Забарним, із Миколенком. Колись, коли Андрій Шевченко тільки починав грати за основу Динамо, нам пропонували продати його за 3 мільйони. Але ми розуміли, що він буде коштувати дорожче", – сказав Суркіс у коментарі журналісту Володимиру Звєрову.

Нагадаємо, Бражко – вихованець Динамо. Минулий сезон провів в оренді у Зорі (7 голів і 1 асист у 29 матчах). У складі збірної України U-21 дійшов до півфіналу Євро-2023 та вперше в історії нашої держави допоміг "синьо-жовтим" пробитись на Олімпійські ігри. Transfermarkt оцінює Володимира у 1,5 млн євро.

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