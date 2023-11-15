Відбулося жеребкування другого раунду Копа дель Рей. Українці дізналися, з ким зіграють у грудні.

Кубок Іспанії дійшов до другого раунду. 56 команд сліпим жеребом розділили на 28 пар. 15 представників Прімери (Реал, Барса, Атлетіко та Осасуна стартують пізніше через участь у Суперкубку) гратимуть на виїзді. Є команди з другого, третього, четвертого і навіть п'ятого дивізіонів.

Артем Довбик і Віктор Циганков з Жироною в статусі лідерів Прімери поїдуть у гості до Оріуели, яка виступає у четвертій лізі. Роман Яремчук і Валенсія отримали в суперники скромну Аросу з п'ятого дивізіону. Ароса у попередньому раунді розгромно програла Гранаді, але пройшла далі кабінетним рішенням.

Список всіх матчів другого етапу, які відбудуться 5, 6 і грудня:

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті