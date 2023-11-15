Состоялась жеребьевка второго раунда Копа дель Рэй. Украинцы узнали, с кем сыграют в декабре.

Кубок Испании дошел до второго раунда. 56 команд слепым жребием разделили на 28 пар. 15 представителей Примеры (Реал, Барса, Атлетико и Осасуна стартуют позже из-за участия в Суперкубке) будут играть на выезде. Есть команды из второго, третьего, четвертого и даже пятого дивизионов.

Артем Довбик и Виктор Цыганков с Жироной в статусе лидеров Примеры поедут в гости к Ориуэле, выступающей в четвертой лиге. Роман Яремчук и Валенсия получили в соперники скромную Аросу из пятого дивизиона. Ароса в предыдущем раунде разгромно проиграла Гранаде, но прошла дальше кабинетным решением.

Список всех матчей второго этапа, которые состоятся 5, 6 и декабря:

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти